Москва, 21 февраля, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Откровенный наряд певицы Анны Калашниковой, в котором она выступала в госпитале перед ранеными участниками спецоперации, возмутил пользователей интернета. Видеозапись с концерта опубликовала сама певица на своей странице в социальной сети.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Анна Калашникова

Калашникова для концерта в госпитале выбрала ярко-зелёный обтягивающий комбинезон с глубоким декольте и вырезом, наполовину открывающим живот. Во время выступления певица старательно извивалась на сцене.

«Я поняла, что солдатам нужна наша поддержка. Призываю всех своих друзей-артистов ездить к ребятам как можно чаще», — такой подписью сопроводила видеозапись Калашникова.

Подписчики певицы были возмущены её нарядом, который они назвали неуместным и слишком вызывающим для выступления перед ранеными военнослужащими. Пользователи интернета указали певице, что ей не следовало одеваться настолько откровенно для концерта в госпитале.

«На что вы рассчитывали? Что люди быстро поправятся от вашего внешнего вида?» — написал один из комментаторов.

По мнению комментировавших видео, певица, несмотря на свой изначально благородный порыв, оделась неуместно и проявила, таким образом, неуважение к военным, проходящим лечение.