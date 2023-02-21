В Турции заметили в небе голубую вспышку перед новым землетрясением

Анкара, , 05:45 — REGNUM Голубая вспышка появилась на границе Турции и Сирии непосредственно перед землетрясением, которое произошло вечером 20 февраля, передает радиостанция Sham FM.

Землетрясение U.S. Geological Survey

Ее смогли увидеть жители сирийской провинции Латакия, а также районов Турции, граничащих с Сирией. Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан не смогла объяснить появление голубого свечения.

Вместе с тем она уточнила, что перед землетрясением могут меняться электрическое и магнитное поля атмосферы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля управление по чрезвычайным ситуациям Турции предупредило жителей провинции Хатай в Турции о риске повышения на полметра уровня моря из-за двух новых землетрясений.