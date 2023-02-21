Аллигатор во Флориде утащил под воду пожилую женщину

Майами, США, , 05:52 — REGNUM Во Флориде 85-летняя женщина погибла в результате нападения аллигатора, сообщает 20 февраля телеканал Fox News.

Аллигатор Clément Bardot

Женщина выгуливала свою собаку у пруда в доме престарелых, когда на неё неожиданно напал выпрыгнувший из воды 3-х метровый аллигатор.

Свидетели нападения вызвали службу спасения. Спустя некоторое время тело женщины было найдено в одном из водоёмов.

Аллигатор же был пойман специально вызванным профессиональным охотником за крокодилами.

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