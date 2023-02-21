Вашингтон, 21 февраля, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Обещание позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому дал экс-глава Белого дома Дональд Трамп в случае его переизбрания на пост президента США. Такое заявление американский политик сделал 20 февраля в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Флорида.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По словам Трампа, как только станет известно о его победе, он «в ту же ночь» в обязательном порядке позвонит Путину и Зеленскому с предложением о проведении встречи с целью урегулирования конфликта на Украине.

«Я скажу им: «Нам нужно встретиться». Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов», — сказал Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил экс-президент США Трамп, при его администрации Россия не начала бы спецоперацию на Украине.