Британские расходы на природный газ за последний год выросли в 6-7 раз

Лондон, , 05:29 — REGNUM Великобритания вынуждена была значительно увеличить свои расходы на газ, сообщает британская независимая консультативная организация Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

События на Украине вызвали беспрецедентные потрясения на международных газовых рынках, а ограничения поставок, санкции и саботаж привели к рекордным оптовым ценам и значительным их колебаниям.

В марте и августе 2022 года цены достигли рекордных уровней, которые как минимум в десять раз превышали типичные цены в докризисные годы. Только к концу прошлого года оптовые цены начали падать, но все еще примерно в три раза превышают исторический уровень.

За последний год Великобритания потратила на газ около 60-70 млрд фунтов стерлингов. Эти расходы были в шесть-семь раз выше, чем за обычный год до пандемии. Таким образом, всего за один год газовый кризис увеличил оптовую стоимость газа на 50-60 млрд фунтов стерлингов.

Напомним, что, по мнению экспертов, газовый кризис в Европе будет развиваться и далее, что приведёт к зиме 2024 года к ухудшению ситуации в европейской энергетике.

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