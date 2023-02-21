Лондон, 21 февраля, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Великобритания вынуждена была значительно увеличить свои расходы на газ, сообщает британская независимая консультативная организация Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

События на Украине вызвали беспрецедентные потрясения на международных газовых рынках, а ограничения поставок, санкции и саботаж привели к рекордным оптовым ценам и значительным их колебаниям.

В марте и августе 2022 года цены достигли рекордных уровней, которые как минимум в десять раз превышали типичные цены в докризисные годы. Только к концу прошлого года оптовые цены начали падать, но все еще примерно в три раза превышают исторический уровень.

За последний год Великобритания потратила на газ около 60-70 млрд фунтов стерлингов. Эти расходы были в шесть-семь раз выше, чем за обычный год до пандемии. Таким образом, всего за один год газовый кризис увеличил оптовую стоимость газа на 50-60 млрд фунтов стерлингов.

Напомним, что, по мнению экспертов, газовый кризис в Европе будет развиваться и далее, что приведёт к зиме 2024 года к ухудшению ситуации в европейской энергетике.