Анкара, 21 февраля, 2023, 05:16 — ИА Регнум. По меньшей мере 294 человека получили ранения в результате двух новых землетрясений в турецкой провинции Хатай, написал в своем микроблоге 20 февраля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Из них 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Коджа уточнил, что этих людей перевезли в города Адана и Дертйол.

Ранее, 20 февраля в провинции Хатай с интервалом в три минуты произошли два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8. Подземные толки ощущались в соседних регионах страны.

Кроме того, удар природной стихии привел к разрушениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Турции и ряде сопредельных с ней стран произошло мощное землетрясение. В результате подземных толчков на турецкой территории погибли более 41 тыс. человек.