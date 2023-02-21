Экс-начальник ОМВД на Сахалине приговорён к семи годам за взяточничество

Южно-Сахалинск, , 04:54 — REGNUM На Сахалине вынесен обвинительный приговор бывшему начальнику отдела полиции, сообщает 21 февраля пресс-служба областной прокураторы.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Экс-руководитель ОМВД по городскому округу Долинский признан виновным в получении взятки в крупном размере.

Судом было установлено, что в июле 2022 года полицейский начальник получил от местного рыбопромышленника незаконное вознаграждение в размере 250 тыс. рублей, являющееся частью оговоренной взятки в сумме 500 тыс. рублей, за общее покровительство предпринимателя и попустительство в случае выявления в его деятельности нарушений закона.

Осуждённый был приговорён к семи годам лишения свободы, штрафу в размере 1,5 млн рублей, а также ему запрещено занимать определённые должности сроком на три года.