Врио главы ДНР Пушилин назвал «демонстративным» визит Байдена в Киев

Донецк, , 04:47 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал цель поездки в Киев американского президента Джо Байдена. Он считает визит демонстративным.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, это демонстративный визит. Прежде всего он должен продемонстрировать миру, кто в этом доме хозяин», — сказал Пушилин, слова которого приводит РИА Новости.

Кроме того, по словам врио главы ДНР, поездка Байдена была жестом «поддержки» украинского народа, теряющего желание сражаться с Россией. Американский лидер должен был убедить оставшуюся часть Украины погибать ради интересов США.

Также, по мнению Пушилина, президент Соединенных Штатов прибыл в Киев, чтобы помочь «поддержать» падающий рейтинг президента Украины Владимира Зеленского.

Врио главы ДНР добавил, что Байден приехал в Киев не как глава другого государства, а как «один из архитекторов» государственного вооруженного переворота на Украине в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля член палаты представителей Конгресса США Мэрджори Тейлор Грин назвала оскорбительным внешний вид Владимира Зеленского в ходе его встрече с Джо Байденом в Киеве.