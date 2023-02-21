В правительстве Италии не исключают в будущем поставок Киеву дальнобойных ракет

Рим, , 04:45 — REGNUM Вероятность передачи Киеву в будущем ракет дальнего радиуса действия не исключают представители правительства Италии. Об этом 21 февраля сообщает газета Corriere della Sera.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным издания, итальянские власти работают над новым, седьмым по счёту межведомственным проектом декрета о передаче военной помощи Киеву. Не исключается, что в перечень вооружения могут войти беспилотники. Отмечается, что запасы вооружения в арсеналах Италии невелики, а резерв, необходимый для обороны национальной территории, не может быть затронут.

Однако источники в минобороны Италии уверяют, что запрос Киева на оружие может быть удовлетворён поставками других видов вооружения.

Напомним, парламент Италии в марте 2022 года одобрил резолюцию об оказании военной помощи Украине. Властями страны было издано пять межведомственных декретов с засекреченным перечнем вооружения, предназначенного для передачи Киеву. В октябре 2022 года декрет о продлении сроков оказания военной помощи был продлён новым правительством до конца 2023 года. В начале текущего года был одобрен шестой декрет о военной помощи Киеву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министры Польши и Италии Матеуш Моравецкий и Джорджия Мелони в ходе встречи в Варшаве обсудили военную помощь Киеву.

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