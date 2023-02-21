Рим, 21 февраля, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Вероятность передачи Киеву в будущем ракет дальнего радиуса действия не исключают представители правительства Италии. Об этом 21 февраля сообщает газета Corriere della Sera.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

По данным издания, итальянские власти работают над новым, седьмым по счёту межведомственным проектом декрета о передаче военной помощи Киеву. Не исключается, что в перечень вооружения могут войти беспилотники. Отмечается, что запасы вооружения в арсеналах Италии невелики, а резерв, необходимый для обороны национальной территории, не может быть затронут.

Однако источники в минобороны Италии уверяют, что запрос Киева на оружие может быть удовлетворён поставками других видов вооружения.

Напомним, парламент Италии в марте 2022 года одобрил резолюцию об оказании военной помощи Украине. Властями страны было издано пять межведомственных декретов с засекреченным перечнем вооружения, предназначенного для передачи Киеву. В октябре 2022 года декрет о продлении сроков оказания военной помощи был продлён новым правительством до конца 2023 года. В начале текущего года был одобрен шестой декрет о военной помощи Киеву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министры Польши и Италии Матеуш Моравецкий и Джорджия Мелони в ходе встречи в Варшаве обсудили военную помощь Киеву.