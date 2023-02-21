Остин, США, 21 февраля, 2023, 04:53 — ИА Регнум. В Техасе разработан законопроект, легализующий в штате так называемую «зелёную кремацию», сообщает 20 февраля телеканал Fox News.

defense.gov Американский флаг над гробом

Традиционные средства кремации и единственный законный метод в Техасе — это использование печи, в которой человеческие останки сжигаются до состояния пепла, а затем в большинстве случаев переносятся в урну.

Законопроект, предложенный сенатором штата Натаном Джонсоном, позволит использовать горячую воду, щелочные химикаты для разрушения тела до его основных элементов примерно за 4-5 часов.

Это процедура щелочного гидролиза также известна как зелёная кремация, беспламенная кремация, водная кремация, химическая кремация, аквамация, биокремация, ресомация.

Если законопроект будет принят двумя третями голосов палаты представителей штата Техас, он вступит в силу немедленно. Но если за него проголосуют менее двух третей депутатов, то закон не вступит в силу до 1 сентября 2023 года.

Примечательно, что количество кремаций в США за последние годы существенно увеличилось, и сейчас 57% покойников в стране подвергается кремации.