FT: Украина получила меньше половины помощи, обещанной Западом с 2022 года

Киев, , 04:25 — REGNUM Украина еще не получила больше половины финансовой помощи, которая была обещана Киеву западными странами и организациями, сообщила 20 февраля газета Financial Times со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Экономика на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Украинское министерство финансов должно было получить к декабрю 2022 года €64 млрд, вместо этого было перечислено лишь €31 млрд. При этом США пока не предоставили Киеву €12 млрд, а ЕС — €17,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля правительство Украины объявило о том, что американская инвестиционная компания JP Morgan поможет Киеву привлекать частные иностранные инвестиции. 20 февраля киевское правительство сообщило о намерении получить от Международного валютного фонда (МВФ) $12 млрд.

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