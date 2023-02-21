Киев, 21 февраля, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Украина еще не получила больше половины финансовой помощи, которая была обещана Киеву западными странами и организациями, сообщила 20 февраля газета Financial Times со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика на Украине

Украинское министерство финансов должно было получить к декабрю 2022 года €64 млрд, вместо этого было перечислено лишь €31 млрд. При этом США пока не предоставили Киеву €12 млрд, а ЕС — €17,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля правительство Украины объявило о том, что американская инвестиционная компания JP Morgan поможет Киеву привлекать частные иностранные инвестиции. 20 февраля киевское правительство сообщило о намерении получить от Международного валютного фонда (МВФ) $12 млрд.