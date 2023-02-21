Метеорологи предупредили о резких скачках температуры на юге России и Северном Кавказе

Москва, , 04:24 — REGNUM Резкие перепады температуры ожидаются в течении недели на юге России и Северном Кавказе. Об этом рассказал 20 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с ТАСС.

Зима. Мороз Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По словам метеоролога, в течение недели будет наблюдаться постоянная смена воздушных масс, что вызовет резкие скачки температуры воздуха.

«Будут такие большие по амплитуде качели в начале и в конце недели, с гололедицей, сильным ветром и в отдельных регионах с туманами», — пояснил Синенков.

Как уточнил специалист, в начале недели на юге России прогнозируется понижение температуры воздуха на 6-7 градусов, что будет ниже климатической нормы на 4-6 градусов. До 22 февраля включительно ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, а затем осадки прекратятся и резко похолодает.

В конце недели, с 25 февраля, произойдёт повышение температуры воздуха сразу на 8-10 градусов, это будет выше климатической нормы. Если в начале недели на юге России следует ожидать гололедицу и сильный ветер, то в конце недели будут наблюдаться туманы.

На Северном Кавказе ожидаются сильные снегопады и дожди с мокрым снегом. С 26 февраля во Владикавказе прогнозируется резкое потепление, до +11…+14 градусов днём, в Нальчике температура воздуха 21 и 22 февраля составит +6…+8 градусов, затем похолодает до нуля, а с 24 февраля днём температура воздуха составит +1…+3 градуса.

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