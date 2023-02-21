Амстердам, 21 февраля, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Военная разведка Нидерландов заподозрила Россию в шпионаже и подготовке саботажа в Северном море, сообщает 21 февраля Financial Times.

Royal Netherlands Navy Голландские подводные лодки

В отчёте Службы военной разведки и безопасности (MIVD) Нидерландов говорится об обнаружении в Северном море российского корабля, пытавшегося нанести на карту голландские энергетические объекты.

По словам главы MIVD генерала Яна Свилленса, действиям обнаруженного российского корабля помешали военно-морские силы и береговая охрана Нидерландов, которые сопровождали судно. Манёвры российского корабля указывали, что он вел «подготовку к нанесению ущерба и диверсии», — заявил Свилленс.

По мнению генерала, Россия заинтересована в получении данных об инфраструктуре, о подводных интернет-кабелях и газопроводах в Северном море.

«Это делает очевидным тот факт, что угроза для Нидерландов конкретнее, чем многие думают», — сказал Свилленс.

Напомним, что в сентябре 2022 года на российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы, выведшие их из строя.