Глава Союза садоводов Польши Малишевский заявил о крахе рынка яблок из-за запрета экспорта в Россию

Варшава, , 03:54 — REGNUM Польский рынок яблок обрушился из-за запрета экспорта этих фруктов в Россию, а новые каналы сбыта не компенсируют потерь от российского эмбарго, заявил в интервью порталу Interia президент Союза садоводов Польши Мирослав Малишевский.

Яблоко Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Он отметил, что РФ несколько десятилетий покупала у республики огромное количество яблок.

«Это был наш шанс, который мы использовали на все сто. На этом рынке держался весь наш сектор», — заявил глава организации.

Малишевский подчеркнул, что новые рынки сбыта помогли заменить российских покупателей только частично. По его словам, польские яблоки можно купить во Вьетнаме, Египте, Индии, Колумбии и Объеденных Арабских Эмиратах.

Кроме того, президент союза сообщил, что производители смогут преодолеть возникшие проблемы лишь через новые механизмы государственной поддержки. Малишевский добавил, что садоводы, которые занимаются выращиванием яблок, все чаще идут на выкорчевывание своих яблоневых деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря обозреватель Анджей Щенсняка опубликовал статью для польского еженедельника Myśl Polska, в которой выразил мнение, что Россия возвращает себе позиции сильного игрока на глобальном рынке сельхозпродукции благодаря грамотной программе развития этого сектора.