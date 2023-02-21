Москва, 21 февраля, 2023, 03:57 — ИА Регнум. В России вновь намерены сделать систему ABS обязательной при выпуске автомобилей. Об этом 20 февраля заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров на встрече с журналистами.

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«Не назову конкретно месяц, но до конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российскому ABS. Исходя из этого мы его вернем на круги своя», — отметил Мантуров.

Напомним, что ABS является системой, предотвращающей блокировку автомобиля при торможении и служащей для сохранения устойчивости и управляемости транспортного средства.

С весны прошлого года в России действуют упрощенные требования по выпуску автомобилей, разрешающие не устанавливать систему ABS.