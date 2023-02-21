За несколько дней до внезапного визита Байдена несколько влиятельных американских изданий, среди которых — Politico и The Washington Post, со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщили: Вашингтон требует от Киева скорейшего контрнаступления.

Илья Ропшин, , 09:47 — REGNUM Приезд в Киев президента США его украинский коллега Владимир Зеленский назвал самым важным за всю историю украинско-американских отношений. И речь не только о том, что в прошлый раз американский президент приезжал в Киев почти 15 лет тому назад, в апреле 2008 года, — тогда Киев посещал Джордж Буш — младший.

Владимир Зеленский и Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Этот период [в истории независимой Украины] самый сложный», — честно признался Зеленский.

Байден в ответ пообещал новый пакет военной помощи.

«В новом пакете будут дополнительные боеприпасы для HIMARS, а также дополнительные системы, которые помогут защитить украинский народ от бомбардировок», — отметил президент США.

«Это неимоверно оскорбительно»

Киевская речь Байдена не была «прорывной». И у многих возник вопрос: а стоило ли вообще приезжать в Киев? Тем более с учётом того, как обстоят дела у президента США дома. Там и без Украины проблем хватает.

Только улеглись страсти по китайским аэростатам-разведчикам (а то и еще более загадочным летающим объектам), как по стране прокатилась череда техногенных аварий.

Жители штата Огайо обвиняют власти в замалчивании подлинного масштаба техногенной катастрофы в Восточной Палестине — городе штата, где вечером 3 февраля с рельсов сошли несколько вагонов с химикатами.

Эксперты предостерегают: последствия аварии могут сказываться и спустя десятилетия. При этом уже и в соседней Канаде снег окрасился в радужные цвета, и отнюдь не в знак солидарности с LGBTQ+ сообществом.

Сам Байден на место происшествия так и не прибыл.

Место схода с рельсов поезда в штате Огайо © NTSB/XinHua/Global Look Press

Положение дел усугубляется тем, что третий понедельник февраля является ещё и президентским днём — федеральным праздником, который посвящён должности президента США. Традиционно праздник приурочен ко дню рождения одного из отцов-основателей и первого президента США — Джорджа Вашингтона.

«Это неимоверно оскорбительно. Сегодня, в наш президентский день, Джо Байден, президент Соединённых Штатов, предпочёл Америке Украину, заставляет американский народ платить за украинское правительство и войну. Я не могу выразить, насколько сильно американцы ненавидят Джо Байдена», — прокомментировала поведение Байдена конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Китайские шары и техногенные аварии происходят на общем безрадостном фоне хронических проблем: потока нелегальных мигрантов из Мексики и фентаниловой лихорадки — эпидемии наркотиков, захлестнувшей Западное побережье США.

Но Байден предпочёл провести 20 февраля на Украине — в стране, от которой устали не только избиратели Республиканской, но и его «родной» Демократической партии.

«Стратегический визит»

Как сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного украинского чиновника, «украинцы долго запрашивали» визит, который в конечном итоге пришлось готовить «за очень короткий промежуток времени» — около недели — «в строжайшем режиме секретности». Готовили мероприятие по линиям коммуникации главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Похоже, что Байден решился на визит в последний момент. Одной из причин, побудивших его, может быть желание перебить не только негативный внутриамериканский информационный фон последних недель, но и международную повестку недели.

Джо Байден в Киеве © Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тон этой повестки задавало обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, которое готовится на 21 февраля — за три дня до годовщины начала спецоперации. На саму годовщину Украина грозила России новыми неприятными «сюрпризами» от мирового сообщества.

Ожидалась и речь Байдена во время заранее анонсированного визита в Польшу 20–22 февраля. Но от неё ничего особенного не ждали.

По таймингу Путин переигрывал Запад и лично Байдена. Ведь всё, что будет сказано и сделано после 21 февраля, оценивали бы через призму реакции на выступление российского президента. Но Байден попытался смешать все карты и задать тон повестке недели.

Впрочем, этот символический успех Байдена меркнет, ведь выяснилось, что сам визит был согласован с Москвой.

«Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации», — сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Правда, украинцы на это не обращают внимания, а министр иностранных дел Украины Кулеба уже грозит «болоту», то есть Москве.

Однако фамилия Салливана может указывать на другую причину визита Байдена в Киев.

Принуждение к миру или к «последнему и решительному бою»

Комментируя визит Байдена в Киев, глава офиса президента Украины Андрей Ермак вспомнил и помощника американского президента.

«Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в частности, и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда даёт мощный результат. Поверьте, визит Джо Байдена — стратегический. Решается много вопросов, и будут ускорены те, которые подвисли», — заявил Ермак.

Джейк Салливан и Андрей Ермак © Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

За несколько дней до внезапного визита Байдена несколько влиятельных американских изданий, среди которых — Politico и The Washington Post, со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщили: Вашингтон требует от Киева скорейшего контрнаступления.

США опасаются контрудара России, ослабления поддержки Европы (в том числе и из-за исчерпания арсеналов), но, главное, того, что в палате представителей Конгресса США республиканцы начнут противостоять сторонникам помощи Украине. При этом, по информации американских властей, состояние обороны Украины близко к критическому.

В публикации The Washington Post прямо указывалось: если ВСУ не продемонстрируют успеха в ближайшее время, дни режима Зеленского сочтены.

Сам Салливан также заявил, что обсуждались как боевые действия в ближайшее время, так и параметры мирных договоренностей.

«Они (президенты — Ред.) говорили о ближайших месяцах с точки зрения поля боя, о том, что нужно Украине, о возможностях для достижения успеха на поле боя. Они говорили о потребностях Украины в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке, гуманитарных потребностях, а также о политической стороне дела, в частности, о предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, а также об украинской формуле мира и усилиях Украины, направленных на то, чтобы заручиться международной поддержкой справедливого, устойчивого и прочного мира, построенного на принципах Устава ООН, главными из которых являются суверенитет и территориальная целостность», — отметил Салливан.

Вопрос о предоставлении Украине F-16 или других вооружений он комментировать не стал.

Таким образом, Украину могут действительно готовить к решительным действиям на фронте в ближайшее время.

F-16 © Airman 1st Class Jessi Monte/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заморозка

Но есть прямо противоположная точка зрения.

Она заключается в том, что Украину, напротив, могут принуждать к миру. Этой точки зрения придерживается, в частности, популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный», ссылаясь на свои источники во власти, которые уверяют: американцы хотят от Киева перемирия по «формуле Салливана».

Так называются компромиссные условия заморозки конфликта, при которых стороны зафиксируют текущее положение линии фронта, взамен Украина будет получать энергию с Запорожской АЭС, удары по ее инфраструктуре прекратятся, она получит кредит на устранение последствий боевых действий и новые тяжелые вооружения.

Считается, что это и есть те самые более «реалистичные» переговорные позиции, о которых, по данным ноябрьской публикации в Wall Street Journal, Салливан говорил в ходе встречи с Зеленским.

Ещё одним аргументом в пользу этой версии является обещание прибывшей в Киев в этот же день, 20 февраля, директора МВФ Кристалины Георгиевой. Как заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, он надеется, что по итогам визита Георгиевой стартует новая многолетняя программа по поддержке Украины в $15 млрд.

Стране, продолжающей боевые действия, на такую помощь вряд ли стоит рассчитывать.

Что же привёз с собой Байден на Украину: ужесточение военных действий или принуждение к миру, а может, то и другое — в различной последовательности покажут ближайшие недели.