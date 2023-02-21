Берлин, 21 февраля, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Гражданам Германии, находящимся в России, рекомендовано не посещать праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, и избегать скоплений людей. Соответствующие рекомендации были опубликованы 20 февраля пресс-службой МИД Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Уточняется, что в период с 20 по 26 февраля гражданам Германии рекомендуется быть особенно бдительными и осторожными в связи с планами российских властей провести ряд мероприятий, в том числе в праздничные дни 23 и 24 февраля. МИД Германии призывает граждан избегать большого скопления людей, а также отказаться от посещений российских регионов, граничащих с Украиной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Германии рекомендовал своим гражданам отказаться от посещения России в период с 20 по 26 февраля.