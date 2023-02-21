Сенатор Пушков оценил статью британской газеты о провале Запада на конференции в Мюнхене

Москва, , 03:15 — REGNUM Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил причины, почему страны Африки и Латинской Америки не поддержали Запад в его антироссийской политике. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так парламентарий оценил статью британской газеты Financial Times. В публикации было сказано, что представители западных стран попытались доказать, что конфликт на Украине угрожает всему миру, но их слова не были восприняты всерьез государствами глобального Юга.

Российский сенатор, в свою очередь, согласился с доводами журналистов и назвал причину такого их поведения.

«Причина проста: Россия не представляет угрозу для глобального Юга, напротив, она — его ценный партнер. Более того: от России не исходила и не исходит угрозы и для Запада, что не раз признавал, например, президент Финляндии [Саули Ниинисте] и постоянно подчеркивает Виктор Орбан», — подчеркнул Пушков.

Парламентарий также указал на то, что именно Запад ведет линию необъявленной войны против России, а западные страны отказом ответили Москве на требования предоставить гарантии безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Алексей Пушков написал о том, что западные страны загоняют себя в ловушку, продолжая предоставлять Украине военную помощь.

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