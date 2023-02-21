Вашингтон, 21 февраля, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Влиятельные республиканцы в комитетах по иностранным делам палаты представителей и Сената США потребовали от президента Джо Байдена существенного увеличения военной помощи киевскому режиму, сообщает 20 февраля телеканал Fox News.

U.S. Army Пуск ракеты ATACMS

«Хорошо, что Байден посетил Украину, но одной фотосессии недостаточно. Ему нужно предоставить Украине оружие, которое нужно для победы сейчас, особенно ракеты ATACMS», — заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол.

Председатель комитета по иностранным делам Сената Джим Риш в свою очередь призвал отправить на Украину боевые самолёты.

«Я надеюсь, что за визитом президента США в Киев последуют действия, в том числе быстрая отправка истребителей F-16 украинским силам. Мы должны продемонстрировать, что США по-прежнему привержены делу помощи Украине в защите от насильственной агрессии со стороны России», — заявил Риш.

Напомним, что 20 февраля Байден совершил визит в Киев, где провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.