В Новгородской области семилетний мальчик погиб при нападении собак

Великий Новгород, , 02:59 — REGNUM Мальчик семи лет погиб в результате нападения трёх собак в посёлке Парфино в Новгородской области. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону.

Следственный комитет Nnovgorod.sledcom.ru

Трагедия произошла на территории частного домовладения. По предварительной информации, погибший мальчик находился в гостях у своего друга, взрослые дома отсутствовали, в доме были три собаки породы американский питбуль. В какой-то момент собаки набросились на ребёнка, второй мальчик попытался остановить животных, но безуспешно. Ребёнок побежал к соседке, женщина убрала собак и вызвала скорую помощь. Однако спасти пострадавшего не удалось, мальчик скончался на месте от полученных ран.

По факту гибели ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Отмечается, что с семьями детей проводится работа, оказывается психологическая поддержка.

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