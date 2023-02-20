Вашингтон, 21 февраля, 2023, 02:47 — ИА Регнум. Не менее 13 человек попали в больницу в результате пожара на металлургическом заводе в американском штате Огайо, передает телеканал CNN со ссылкой на управление пожарной охраны населенного пункта Оуквуд, в котором и произошел инцидент.

Dave Hogg Пожар

Свидетели утверждают, что перед пожаром раздался сильный взрыв. Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул на этом заводе после «неизвестного происшествия».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января на химическом заводе компании Carus Chemical в американском штате Иллинойс произошел крупный пожар, а затем раздался взрыв.