Американская адвокат, укравшая у своей компании $10,2 млн, полгода тратила их в казино Лас-Вегаса

Лас-Вегас, США, , 03:00 — REGNUM Адвокат из Лос-Анджелеса похитила у своей компании свыше $10 млн, которые затем потратила на азартные игры и вечеринки, сообщает 20 февраля телеканал Fox news.

Казино (сс) meineresterampe

Сара Жаклин Кинг, используя фальшивые документы, сумела вывести из крупной юридической компании, на которую она работала, $10,2 млн.

После хищения денег Кинг отправилась в Лас-Вегас, где в течение шести месяцев истратила все миллионы, беспрерывно играя в казино и устраивая роскошные вечеринки.

Компания подала на Кинг в суд, требуя возврата денег. Но выяснилось, что возвращать мошеннице нечего, так как на её банковском счету находится всего-навсего $11,98.