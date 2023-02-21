Лас-Вегас, США, 21 февраля, 2023, 03:00 — ИА Регнум. Адвокат из Лос-Анджелеса похитила у своей компании свыше $10 млн, которые затем потратила на азартные игры и вечеринки, сообщает 20 февраля телеканал Fox news.

(сс) meineresterampe Казино

Сара Жаклин Кинг, используя фальшивые документы, сумела вывести из крупной юридической компании, на которую она работала, $10,2 млн.

После хищения денег Кинг отправилась в Лас-Вегас, где в течение шести месяцев истратила все миллионы, беспрерывно играя в казино и устраивая роскошные вечеринки.

Компания подала на Кинг в суд, требуя возврата денег. Но выяснилось, что возвращать мошеннице нечего, так как на её банковском счету находится всего-навсего $11,98.