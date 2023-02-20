Вильнюс, 21 февраля, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Решение о нарушении «красных линий» по военным поставкам Киеву нужно принять странам Запада, так как эти линии в реальности не существуют. Такое заявление сделал 20 февраля президент Литвы Гитанас Науседа в интервью CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Гитанас Науседа

По мнению Науседы, «красные линии» существуют исключительно «в головах», а на самом деле не существуют. Поэтому, по словам литовского лидера, надо перестать терять время и наладить поставки дальнобойного оружия Киеву, несмотря на то, что такой шаг в МИД России был назван недопустимым.

«Моё послание таково: не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее», — указал Науседа.

Кроме того, президент Литвы заявил о намерении на предстоящей встрече в Варшаве обсудить с американским лидером Джозефом Байденом безопасность республики и «особенно безопасность восточного фланга» НАТО. Науседа уверен в том, что страны Прибалтики подвергаются «прямым угрозам» со стороны России и Белоруссии.