Власти Турции призвали граждан не доверять фейковым сообщениям о землетрясении в соцсетях

Анкара, , 02:31 — REGNUM Турецкие власти призвали граждан не верить провокационным слухам, распускаемым в соцсетях о происшедшем землетрясении, и пригрозили принятием суровых мер по отношению к дезинформаторам. Об этом на своей странице в Twitter 20 февраля заявил пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун.

Флаг Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Фалтуна, после двух новых землетрясений в регионе вновь проводятся «преднамеренные дезинформационные мероприятия». Эти действия направлены на то, чтобы оказать негативное влияние на процесс борьбы со стихийными бедствиями.

Чиновник призвал соотечественников не доверять социальным сетям, распространяющих недостоверные слухи, не подтверждаемые властями.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы берут под контроль все случаи умышленного нагнетания паники. Фалтун заявил, что в случае необходимости судебные разбирательства против дезинформаторов будут инициированы немедленно.

Напомним, что вечером 20 февраля в Турции произошло два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.

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