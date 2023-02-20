Анкара, 21 февраля, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Турецкие власти призвали граждан не верить провокационным слухам, распускаемым в соцсетях о происшедшем землетрясении, и пригрозили принятием суровых мер в отношении к дезинформаторам. Об этом на своей странице в Twitter 20 февраля заявил пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

По словам Алтуна, после двух новых землетрясений в регионе вновь проводятся «преднамеренные дезинформационные мероприятия». Эти действия направлены на то, чтобы оказать негативное влияние на процесс борьбы со стихийными бедствиями.

Чиновник призвал соотечественников не доверять социальным сетям, распространяющим недостоверные слухи, не подтверждаемые властями.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы берут под контроль все случаи умышленного нагнетания паники. Алтун заявил, что в случае необходимости судебные разбирательства против дезинформаторов будут инициированы немедленно.

Напомним, что вечером 20 февраля в Турции произошло два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.