Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: Вашингтон и ряд стран в Совбезе ООН осудили КНДР за пуски ракет

Нью-Йорк, США, , 02:13 — REGNUM Соединенные Штаты вместе с рядом других стран Совбеза ООН осудили недавние пуски северокорейских ракет, заявила журналистам 20 февраля американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Помимо Вашингтона, к осуждению присоединились Албания, Мальта, ОАЭ, Республика Корея, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония. Все они призвали КНДР к дипломатии.

Россия и Китай не поддержали заявление указанных стран. В документе сказано, что Пхеньян с начала 2022 года провел девять испытаний баллистических ракет, включая четыре — в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало о том, что Северная Корея имеет достаточное количество ракет и может одновременно атаковать все аэродромы противника.

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