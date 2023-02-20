Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2023, 02:13 — ИА Регнум. Соединенные Штаты вместе с рядом других стран — членов Совбеза ООН осудили недавние пуски северокорейских ракет, заявила журналистам 20 февраля американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Помимо Вашингтона, к осуждению присоединились Албания, Мальта, ОАЭ, Республика Корея, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония. Все они призвали КНДР к дипломатии.

Россия и Китай не поддержали заявление указанных стран. В документе сказано, что Пхеньян с начала 2022 года провел девять испытаний баллистических ракет, включая четыре — в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало о том, что Северная Корея имеет достаточное количество ракет и может одновременно атаковать все аэродромы противника.