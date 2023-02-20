Нью-Мексико, США, 21 февраля, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Обвинения в адрес актёра Алека Болдуина за непредумышленное убийство кинооператора Галины Хатчинс на съёмочной площадке смягчила прокуратура американского штата Нью-Мексико. Об этом 20 февраля сообщило издание The New York Times.

Gage Skidmore Алек Болдуин

Адвокаты Болдуина обнаружили, что обвинительное заключение было составлено на основе новых законодательных норм, принятых в штате Нью-Мексико в прошлом году. Согласно новым нормам, ужесточается наказание за нарушения при хранении и ношении огнестрельного оружия. Однако юристы указали, что закон не имеет обратной силы, следовательно, дело нужно рассматривать в рамках законодательных норм, действовавших на момент совершения преступления в октябре 2021 года.

Прокуратура сочла справедливыми замечания адвокатов Болдуина, теперь актёру грозит не пять лет лишения свободы, как раньше, а максимум 18 месяцев тюрьмы. Аналогичным образом адвокатам удалось добиться смягчения обвинений против Ханны Гутьерес-Рид, ответственной за оружие на съёмочной площадке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что актёру Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.