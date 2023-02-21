Игрок футбольной сборной Перу начнёт выступать за московское «Торпедо»

Москва, , 02:08 — REGNUM Московский футбольный клуб «Торпедо» 20 февраля на своём сайте сообщил о заключении контракта с перуанцем Йорди Рейной.

Йорди Рейна Werner100359

29-летний Рейна является центральным нападающим национальной сборной Перу.

В разные годы он выступал за клубы: «Альянса Лима» (Перу), Ред Булл» (Австрия), «Лиферинг» (Австрия), «Грёдиг» (Австрия), РБ «Лейпциг» (Германия), «Ванкувер Уайткэпс» (Канада), «Ди Си Юнайтед» (США), «Шарлотт» (США).

Рейна является двукратным чемпионом и двукратным обладателем кубка Австрии и бронзовым призёром Кубка Америки — 2015 в составе сборной Перу.

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