Вучич допустил покупку Сербией самолетов Rafale вместо МиГ-29
Белград, 21 февраля 2023, 01:52 — REGNUM Сербия увеличит расходы на модернизацию своих вооруженных сил и может закупить у Франции истребители Rafale, 20 февраля заявил сербский президент Александр Вучич, сообщает агентство Bloomberg.
При этом он заверил, что интерес к французским самолетам никак не связан с Россией. Вучич также подчеркнул, что вооруженные силы Сербии должны стать «намного сильнее».
Сербские власти планировали закупить у России МиГ-29, но из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, стали почти невозможными закупки российской продукции, имеющей военное назначение.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Сербию примкнуть к поддержке Украины в ее конфликте с Россией.
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