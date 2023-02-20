Белград, 21 февраля, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Сербия увеличит расходы на модернизацию своих вооруженных сил и может закупить у Франции истребители Rafale, 20 февраля заявил сербский президент Александр Вучич, сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

При этом он заверил, что интерес к французским самолетам никак не связан с Россией. Вучич также подчеркнул, что вооруженные силы Сербии должны стать «намного сильнее».

Сербские власти планировали закупить у России МиГ-29, но из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, стали почти невозможными закупки российской продукции, имеющей военное назначение.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Сербию примкнуть к поддержке Украины в ее конфликте с Россией.