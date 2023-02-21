Росстат зафиксировал снижение российского ВВП меньше прогнозируемого уровня

Москва, , 01:41 — REGNUM Снижение ВВП России в 2022 году составило 2,1%, что меньше, чем прогнозировалось. Данные приведены 20 февраля на сайте Росстата.

Центральный банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Минэкономразвития в сентябре 2022 года прогнозировало, что снижение составит 2,9%. Центробанк РФ в свою очередь оценивал спад экономики страны за прошлый год в 2,5%.

В документе указано, что индекс физического объема ВВП относительно 2021 года составил 97,9 процента. Индекс-дефлятор ВВП за 2022 год по отношению к ценам 2021 года составил 14,3 процента.

Уточняется, что причиной снижения ВВП стало сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в ряде отраслей. Среди них: оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, транспортировка и хранения.

При этом значительный рост валовой добавочной стоимости в 2022 году был зафиксирован в сельском и лесном хозяйстве, строительстве, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении, добыче полезных ископаемых. Также в этот перечень вошли охота, рыболовство и рыбоводство, гостиницы и рестораны, информация и связь.

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