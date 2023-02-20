Москва, 21 февраля, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Российские теннисисты должны участвовать в международных соревнованиях и иметь право голоса, заявил глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Андреа Гауденци в интервью ge. globo.com.

eugeniu Теннисный корт

Гауденци подчеркнул, что ATP во многом придерживается рекомендаций Международного олимпийского комитета относительно российских спортсменов, но при этом он отметил, что россияне не должны нести коллективную вину.

«Эти ребята не сделали ничего плохого. Они всю жизнь играли в теннис. Мы считаем, что по справедливости у них должны быть такие же возможности, как и у остальных. Мы также считаем, что по справедливости они должны иметь такие же возможности, как и все. Они должны иметь возможность выступать и иметь право голоса, говорить то, что они думают», — заявил Гауденци.

Напомним, что российские и белорусские теннисисты допускаются к международным соревнованиям под эгидой ATP исключительно в нейтральном статусе.