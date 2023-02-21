Украинский пленный сообщил о службе британских и канадских офицеров в ВСУ

Москва, , 01:27 — REGNUM Плененный под Авдеевкой военнослужащий ВСУ сообщил о деятельности на стороне Киева британских, а также канадских офицеров и военных специалистов. Его рассказ приводит РИА Новости.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам военнослужащего, он взаимодействовал с иностранцами на херсонском направлении. Пленный утверждает, что офицеры в сопровождении инженеров по большей части работали с морскими пехотинцами, проводя стрельбы из пулеметов и ПТРК Javelin.

Военнослужащий отметил, что в том месте, где находился его отряд, обучение личного состава было невозможным, и иностранцы принимали в боях непосредственное участие. Он также рассказал, что вместе к группе офицеров был прикреплен переводчик.

Пленный добавил, что он и его сослуживцы выполняли задачи по удержанию позиций, а иностранцы подключались для действий в определенных ситуациях, а после покидали место боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что ВСУ стали чаще использовать технику НАТО на херсонском направлении.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский военный: ВСУ под Херсоном стали чаще использовать технику НАТО