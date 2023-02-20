Москва, 21 февраля, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Пленённый под Авдеевкой военнослужащий ВСУ сообщил о деятельности на стороне Киева британских, а также канадских офицеров и военных специалистов. Его рассказ приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По словам военнослужащего, он взаимодействовал с иностранцами на херсонском направлении. Пленный утверждает, что офицеры в сопровождении инженеров по большей части работали с морскими пехотинцами, проводя стрельбы из пулеметов и ПТРК Javelin.

Военнослужащий отметил, что в том месте, где находился его отряд, обучение личного состава было невозможно и иностранцы принимали в боях непосредственное участие. Он также рассказал, что к группе офицеров был прикреплен переводчик.

Пленный добавил, что он и его сослуживцы выполняли задачи по удержанию позиций, а иностранцы подключались для действий в определенных ситуациях, а после покидали место боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что ВСУ стали чаще использовать технику НАТО на херсонском направлении.