Москва, 21 февраля, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратится 21 февраля с посланием Федеральному собранию. Об этом 20 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Церемония оглашения послания Федеральному собранию состоится в полдень по московскому времени и пройдёт в Гостином дворе в Москве. Это будет первое послание российского лидера с начала спецоперации на Украине.

Ожидается, что президент России даст оценку основным направлениям внутренней и внешней политики России, определит приоритеты в социально-экономическом развитии страны, а также даст оценку спецоперации и международной ситуации.

Кроме того, предполагается, что будет уделено внимание интеграции новых субъектов России в правовое поле страны и обеспечению национальных интересов страны в международном контексте. Формат события традиционный, зафиксированный в Основном законе России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как уточнил пресс-секретарь президента России Песков, на оглашении послания президента РФ Путина Федеральному собранию будут присутствовать участники специальной военной операции (СВО) на Украине, также его посетят депутаты и сенаторы, иностранных журналистов приглашать не будут.