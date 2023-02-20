Кишинёв, 21 февраля, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Российско-молдавские отношения являются «весьма напряжёнными». Об этом 20 февраля на встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«У нас и так отношения с Молдавией весьма и весьма напряженные, при этом молдавское руководство делает акцент, наверное, на всем антироссийском, тоже скатывается в антироссийскую истерию. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь и самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям», — сказал Песков.

Он также призвал молдавские власти проявлять осторожность в оценках по приднестровскому урегулированию и в отношении российских миротворцев.

Напомним, что новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан 16 февраля заявил о необходимости «демилитаризации» Приднестровья и вывода из региона российских миротворцев.