В штате Огайо после «неизвестного инцидента» произошел пожар на металлургическом заводе

Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Пожар начался на металлургическом заводе в населенном пункте Оуквуд в американском штате Огайо, передает телеканал Fox8.

Пожар Niklas Freidwall

По информации журналистов, огонь вспыхнул на предприятии после «неизвестного инцидента». На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Огайо сошел с рельсов грузовой состав с вагонами, в которых находились опасные химические вещества. После этого произошел пожар и прогремел взрыв. В результате случившегося в атмосфере оказались опасные вещества.

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