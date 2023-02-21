Вашингтон, 21 февраля 2023, 00:55 — REGNUM Пожар начался на металлургическом заводе в населенном пункте Оуквуд в американском штате Огайо, передает телеканал Fox8.

Пожар
Пожар
Niklas Freidwall

По информации журналистов, огонь вспыхнул на предприятии после «неизвестного инцидента». На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Огайо сошел с рельсов грузовой состав с вагонами, в которых находились опасные химические вещества. После этого произошел пожар и прогремел взрыв. В результате случившегося в атмосфере оказались опасные вещества.

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