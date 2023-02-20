Одесса, Украина, 21 февраля, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Очередной корабль с украинской пшеницей направился в Африку, сообщает 20 февраля пресс-служба правительства Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

Судно, на борту которого находится 25 тысяч тонн пшеницы для Кении и 5 тысяч тонн для Эфиопии, вышло в море из украинского порта Черноморска. Это пятое судно в рамках программы «Зерно с Украины», цель которой — обеспечить украинским зерном страны, страдающие от голода.

Также из одесского порта вышел корабль, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ОНН. Он должен доставить 25 тысяч тонн украинской пшеницы, предназначенные для Афганистана.

За 18 и 19 февраля из портов Большой Одессы вышли 10 судов с 361,2 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

А всего с 1 августа 2022 года из портов Украины вышли 757 судов, экспортировавших 21,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, что «Зерновая сделка» была заключена между Россией, Турцией, Украиной и ООН в 2022 году. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трёх украинских портов.