Киев, 21 февраля, 2023, 00:49 — ИА Регнум. Украина готовится к битве сразу на двух фронтах, поэтому ей понадобится помощь всех союзников. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, 20 февраля сообщила телекомпания ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Как уточнил Кулеба, первый важный фронт битвы для страны — дипломатический, второй — военный. Глава МИД Украины отметил, что в ближайшее время состоится саммит лидеров стран восточного фланга НАТО, в ходе которого, возможно, будут приняты решения о помощи Киеву.

«Сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех тех, кто действенно помогает Украине», — добавил Кулеба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы МИД Украины Кулебы, Киев никогда не посылал запроса о размещении иностранных военных в стране.