Президент США Байден встретится в Варшаве с лидером Польши и «пошлёт сигнал» Путину

Варшава, , 00:30 — REGNUM После краткого визита в Киев президент США Джозеф Байден прибыл в Польшу в рамках запланированной официальной программы, которая, по всей вероятности, будет включать обращение к президенту России Владимиру Путину. Об этом 20 февраля сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что 21 февраля Байден встретится с лидером Польши Анджеем Дудой, а также произнесёт речь, в которой, возможно, обратится к президенту России Путину и к российскому народу. Конкретной информации о содержании речи американского лидера Белый дом не приводил.

«В речи президента вы услышите послания, которые, безусловно, найдут отклик у американского народа, у наших союзников и партнеров, а также у польского народа, который столь многое сделал и продолжает делать для Украины. Я подозреваю, что вы услышите, как он пошлет сигнал господину Путину, а также российскому народу», — такой краткий анонс содержания речи главы Белого дома сделал Джон Кирби.

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