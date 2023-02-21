Турецкие власти утверждают, что новое землетрясение не повредило плотины в провинции Хатай

Анкара, , 00:31 — REGNUM Новое землетрясение в Турции не вызвало повреждений плотин, находящихся в зоне подземных толчков, сообщает 20 февраля агентство Anadolu.

Флаг Турции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи. По его словам, специальные группы обследовали плотины Ярсели и Беюк Карачай, расположенные в провинции Хатай.

В результате обследования никаких угроз гидротехническим сооружениям выявлено не было.

Напомним, что вечером 20 февраля в южных районах Турции и северных районах Сирии произошли два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.

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