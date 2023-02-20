Анкара, 21 февраля, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Новое землетрясение в Турции не вызвало повреждений плотин, находящихся в зоне подземных толчков, сообщает 20 февраля агентство Anadolu.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Турции

Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи. По его словам, специальные группы обследовали плотины Ярсели и Беюк Карачай, расположенные в провинции Хатай.

В результате обследования никаких угроз гидротехническим сооружениям выявлено не было.

Напомним, что вечером 20 февраля в южных районах Турции и северных районах Сирии произошли два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.