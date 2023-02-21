Сейсмолог, предсказавший землетрясения в Турции, сделал прогноз для Кипра

Анкара, , 00:07 — REGNUM Турецкий сейсмолог член Академии наук Турции профессор Наджи Гёрюр, сделавший точный прогноз по землетрясениям 6 февраля на территории Турции, предупредил о возможных новых мощных землетрясениях на Кипре и в турецких провинциях Бингёль и Адана. Соответствующее заявление специалист сделал 20 февраля в интервью телеканалу TGRT.

Учёный пояснил, что в случае землетрясения происходит выброс энергии в одном конце разлома, при этом часть энергии переносится на другой конец. По мнению сейсмолога, землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля могли оказать влияние на Адану, Бингёль и Кипр.

«После землетрясений в Кахраманмараше мы предупреждали о возможности землетрясений в Адане и Хатае. В провинции Бингёль за исключением населенных пунктов Карлыова и Гёйнюк энергия Восточно-Анатолийского разлома уже высвобождена. Я ожидаю землетрясения в Адане, если оно произойдет, то значительная часть энергии будет высвобождена, и разлом «замолчит»», — пояснил Гёрюр.

Как уточнил учёный, после вероятных землетрясений на территории провинций Бенгёль и Адана, а также на территории острова Кипр, Восточно-Анатолийский разлом «уснёт».

Напомним, 20 февраля управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай магнитудой 6,4 и 5,8. После основных толчков были зарегистрированы десятки афтершоков. По последним данным, в результате новых землетрясений в Турции погибли три человека, пострадали более 200 человек.