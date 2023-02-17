Берлин, 21 февраля, 2023, 00:04 — ИА Регнум. Гражданам Германии следует воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто находится в РФ, необходимо соблюдать осторожность в ближайшие дни, сказано в заявлении министерства иностранных дел ФРГ 20 февраля.

Petra B. Fritz Германия

«Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются», — говорится в документе.

Уточняется, что они должны отказаться от посещения Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска и Ростова-на-Дону. В ведомстве также утверждают, что с 20 по 26 февраля 2023 года власти России собираются провести «ряд мероприятий».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля посольство США в Москве призвало американских граждан немедленно покинуть РФ и воздержаться от поездок на российскую территорию. 17 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление очередной провокацией Вашингтона.