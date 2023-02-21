Бывший командующий армейским корпусом арестован в Армении

Ереван, , 00:13 — REGNUM Сын бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова был задержан в Ереване, сообщает 20 февраля армянский интернет-ресурс 168. am.

Генерал Григорий Хачатуров, бывший командующий 3-м армейским корпусом, был задержан Службой национальной безопасности Армении.

Хачатуров был арестован в связи с делом бывшего министра обороны страны Сейрана Оганяна.

Ранее генеральному прокурору Армении Анне Вардапетян удалось добиться у депутатов армянского парламента возбуждения уголовного дела в отношении Оганяна. Экс-министра обороны подозревают в крупной растрате и в использовании служебного положения в личных целях.

Напомним, что другой сын Хачатурова уже арестовывался армянскими правоохранительным органами.

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